رغم الجائحة.. الليبيون يصومون رمضان في أمان الله

مواطنون يتسوقون من أحد المولات التجارية. (الإنترنت)

ابتهج الليبيون بقدوم شهر الصيام، فور إعلان دار الإفتاء في طرابلس، أن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان للعام الهجري 1442، وذلك رغم تزامن رمضان مع جائحة «كورونا» للعام الثاني على التوالي.

وهنأ رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الشعب الليبي والمسلمين لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، آملاً أن يكون شهراً للتسامح والتآخي بين أبناء شعب ليبيا الكريم.

وتلقى المنفي اتصالاً من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للتهنئة في مناسبة حلول الشهر الكريم، معبراً عن تمنياته بأن «يحل الشهر الكريم على ليبيا والليبيين بالخير والسلام»، وفق ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

أيضاً هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الشعب الليبي لمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وكتب الدبيبة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أتقدم بالتهنئة لشعبنا الكريم في مناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل بأن يوفقنا جميعاً لإنجاح جهودنا، وأن ننتقل ببلدنا وشعبنا إلى أفضل حال، وأتوجه لجميع الصائمين بالتضرع لله ليعيد علينا رمضان -وعلى كل المسلمين- والعالم بالخير واليمن والبركات».

الليبيون يحتفلون بصوم رمضان دون خوف من الحرب

ولم يفوت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، فرصة المناسبة الدينية، وهنأ بدوره الليبيين بحلول شهر رمضان، مجدداً الدعوة للسلطات الليبية للعمل معاً من أجل تقديم الخدمات وتوحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

وقال كوبيش في بيان وزعته البعثة الأممية، الإثنين: «يحتفل الليبيون هذا العام بشهر رمضان دون خوف من الحرب والدمار ودون صوت البنادق، وبات باستطاعتهم الاحتفال بهذا الشهر الكريم في سلام، آملين أن يتمكنوا من تجاوز خلافاتهم والعمل معاً لبناء مجتمع موحد ديمقراطي وذي سيادة، ينعمون فيه بالازدهار».

وأضاف أن «هذا الشهر هو شهر الصبر والصفح، وهو أيضاً شهر السلام والاستقرار والتسامح»، متمنياً لكل الليبيين رمضاناً مباركاً وسعيداً، آملاً بأن تكون هذه المناسبة «فرصة لتتحقق أخيراً المصالحة الوطنية القائمة على العدالة الانتقالية».

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وأشاد المبعوث الأممي بالمبادرات الأخيرة المتعلقة بإطلاق المحتجزين المدنيين وغير المدنيين من قبل مختلف الأطراف في شرق وغرب ليبيا، داعياً جميع الأطراف إلى «استلهام روح هذا الشهر الكريم وإطلاق المعتقلين خصوصاً المعتقلين تعسفياً في بادرة حسن نية وفتح فصل جديد في تاريخ ليبيا، معتمدين على الزخم الشعبي الحالي في البلاد».

كوبيش يدعو السلطات الليبية لتوفير الخدمات وتوحيد المؤسسات

وشدد كوبيش، قائلاً: «في شهر الرحمة والإنسانية نرجو ألا تنسوا معاناة وبؤس عديد الليبيين النازحين والسجناء والمعتقلين والمحرومين، وكذلك اللاجئين والمهاجرين والمحتجزين الأجانب، الذين يكابدون العيش في ظروف لا تطاق».

وجدد المبعوث الأممي دعوته السلطات الليبية إلى «العمل معاً لتوفير الخدمات للشعب الليبي وتوحيد المؤسسات الوطنية، وتكاتف الجهود لتحقيق مطالب الليبيين بإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر من هذا العام».

وبدأ شهر رمضان الثلاثاء في معظم الدول العربية والإسلامية، في ظل جائحة «كوفيد - 19» للسنة الثانية على التوالي، التي حصدت أرواح مليون شخص في أوروبا، وسيمضي المسلمون شهر رمضان في ظل قيود صحية ومخاوف من إصابات جديدة.

طبق فواكه من المكونات الساسية لوجبة الإفطار في شهر رمضان. (الإنترنت)