مفوض شؤون اللاجئين يجدد الدعوة لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أبريل 2021, 04:02 مساء
مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي. (آكي)

جدد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الدعوة إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، ورأى أن من الضروري «الاستمرار بالعمل في ليبيا حتى يتم إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين بشكل تدريجي»، خاصة تلك التي «يتم الإبلاغ فيها عن أعمال عنف وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان».

وقال غراندي، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة زيارته إلى روما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» اليوم الجمعة، «حسب بياناتنا، لا يزال هناك حوالي 4000 محتجز في المراكز الرسمية، يقدر أن ربعهم على الأقل من المهاجرين واللاجئين».

وشدد غراندي على أن «من المهم، لا سيما من خلال وجود وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، مواصلة العمل على استقرار أوضاع الأشخاص الذين يغادرون مراكز الاحتجاز، حتى لا يقعوا ضحايا للمتاجرين والمجرمين مجددًا»، وذلك نظرا لأنه لا يمكن إجلاء الجميع من ليبيا.

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