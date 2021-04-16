تحذير من «تفاقم» الوضع الوبائي في غدامس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أبريل 2021, 02:20 مساء
مدينة غدامس. (أرشيفية: الإنترنت)

حذر فريق الاستجابة والتدخل السريع غدامس من «تفاقم» الوضع الوبائي في المدينة في ضوء تضاعف حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في قسم الفلترة وزيادة حالات الإصابة، معلنًا عن أربع توصيات بالخصوص.

وقال الفريق في نداء وجه إلى مواطني المدينة ونشره على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن عدد حالات الإيواء في قسم العزل تراوحت بين أربع إلى ست حالات وكلها من مدينة غدامس، لافتًا إلى وصول عدد الإصابات النشطة إلى 41 حالة، معلنًا رفع درجات الاستعداد خصوصا مع قلة الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

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وشملت توصيات الفريق ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل «أكبر» من ذي قبل، والاتجاه إلى قسم الفلترة مباشرة في حالة وجود أي اعراض اشتباه (حرارة، إسهال، قيء، سعال، فشل عام) حتى يتسنى التشخيص المبكر للحالات.

إضافة إلى منع التجمعات منعًا باتًا (أفراح، مآتم، سهرات) خصوصًا مع حلول شهر رمضان المبارك، علاوة على ضرورة التقيد  هذا الشهر الفضيل، إلى جانب ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية التي وضعها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بخصوص الصلاة في المساجد.

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