بالأرقام: تفاصيل الوضع الوبائي في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أبريل 2021, 11:03 صباحا
مدينة الكفرة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، الجمعة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء في المدينة منذ بداية الجائحة إلى 453 حالة.

وفي التعميم رقم «362»، المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أشارت اللجنة إلى تسجيل عشر حالات شفاء من الفيروس خلال الفترة من 10 أبريل إلى 16 من نفس الشهر.

- تسجيل 5 إصابات بفيروس «كورونا» في الكفرة

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في الكفرة إلى 453 حالة بينها 399 شفاء، وحالتان ناشطتان، فيما توفي 52 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة في مارس من العام الماضي.

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