مجلس الأمن يعلن نتائج التصويت على مشروعي قرارين حول ليبيا الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أبريل 2021, 10:06 صباحا
جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

من المتوقع أن يعلن رئيس مجلس الأمن الدولي (فيتنام)، في الثالثة من مساء، اليوم الجمعة، (بتوقيت نيويورك) نتيجة إجراء التصويت الكتابي على مشروعي قرارين بشأن ليبيا، وفق ما أفاد مصدر بمجلس الأمن الدولي.

يتناول المشروع الأول دعم الأمم المتحدة لآلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية، فيما يجدد الثاني التدابير المتعلقة بالتصدير غير المشروع للنفط من ليبيا، والتي من المقرر أن تنتهي في 30 أبريل الجاري، وتفويض فريق الخبراء، الذي يساعد لجنة الجزاءات الليبية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970، الذي ينتهي في 15 مايو المقبل.

وبدأ التصويت على مشروع القرار الأول أمس الخميس في الساعة 12:30 ظهرًا، ويُختتم الجمعة في 12.30 ظهرًا. وبدأ التصويت على مشروع القرار الثاني، الخميس، الساعة 1:30 بعد الظهر، ويختتم، الجمعة، في تمام الساعة 1:30 بعد الظهر.

- أعضاء مجلس الأمن يصوتون «كتابيا» على قرار جديد بشأن ليبيا الجمعة

والخميس، قالت وكالة «فرانس برس» إن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيصوتون، الجمعة، «كتابيا» على مشروع قرار جديد يؤيد التطورات السياسية والأمنية في ليبيا هو الأول منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، وينصّ على نشر ستين عنصرًا أمميًا لمراقبة احترامه.

وأفاد دبلوماسيون بأنه جرت دعوة أعضاء مجلس الأمن الـ15 للتصويت، الجمعة، على مشروع القرار الذي صاغته المملكة المتحدة وعرضت اليوم على التصويت، لكن بسبب القيود الصحيّة، تقرر أن «يصوّت أعضاء المجلس الخمسة عشر كتابيا في غضون 24 ساعة».

وأوضحت «فرانس برس» أن مشروع القرار الذي اطلعت عليه «يرحب باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020» وبتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «المكلفة قيادة البلاد إلى انتخابات وطنيّة في 24 ديسمبر» المقبل. ويطالب النص الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون «الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن لبوتين: «حان وقت خفض التصعيد»
دولى
محمد عودة يصل بنغازي لاستكمال مهمته مع النصر
رياضة محلية
الأداء الأسبوعي للدولار مقابل الدينار (8 - 15 أبريل 2021)
ليبيا
مدرب الأهلي طرابلس يكشف أسباب ضم حسام حسن إلى الفريق
رياضة محلية
«فرانس برس»: بلينكن يزور أفغانستان لمناقشة الانسحاب العسكري
دولى
أنا الطبيب (الحلقة 2)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 2)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 2)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 2)
فيديو
الغربال (الحلقة 2)
فيديو
إبراهيم الكوني: أنا في سباق مع الزمن لكي أنزف كما ينبغي
ثقافة وفن
تركيا وليبيا تجددان تمسكهما باتفاق ترسيم الحدود البحرية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 1)