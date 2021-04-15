بيان من البعثة الأممية بشأن لقاءات كوبيش في القاهرة

لقاء كوبيش مع وزير الخارجية المصري في القاهرة. الأربعاء 15 أبريل 2021. (الخارجية المصرية)

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الخميس، بيانًا بشأن زيارة المبعوث الخاص إلى ليبيا يان كوبيس إلى القاهرة والتي استغرقت يومين، والتقى خلالها كلًا من وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس المخابرات العامة للواء عباس كامل ومسؤولين رفيعي المستوى إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.

وقالت البعثة، في بيان نشرته عبر منصاتها الإعلامية، إن كوبيش ناقش في القاهرة سبل المضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، خاصةً إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021 واتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت أن مباحثات كوبيش مع وزير الخارجية المصري سامح شكري تركزت على تعزيز الحوارات الليبية ثلاثية المسارات، بما في ذلك التنفيذ الكامل لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي واتفاق وقف إطلاق النار، فضلاً عن الأهمية الحاسمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنية في 24 ديسمبر 2021. وأكد الطرفان ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك سحب المرتزقة والقوات الأجنبية.

كما ناقش كوبيش مع رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، التطورات الأمنية والسياسية وسبل دعم توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا. والتقى كذلك بمسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية المصرية، وعلى رأسهم نزيه النجاري مساعد وزير الخارجية والمستشار السياسي للوزير.

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واجتمع كوبيش أيضًا مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، وقالت البعثة، إن كوبيش أطلعه فيه على جهوده الأخيرة للتواصل مع الأطراف المعنية الليبية والدولية. واتفقا على ضرورة المضي قدمًا في مسارات الحوار السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية، بما في ذلك من خلال دعم السلطة المنتخبة حديثًا، أي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وجدد الأمين العام للجامعة العربية خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية دعمًا للشعب الليبي، بما في ذلك في إطار اللجنة الرباعية لجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأشارت البعثة إلى أن كوبيش أجرى أثناء وجوده في القاهرة، محادثات هاتفية منفصلة مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، ومدير ديوان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، بيدرو سيرانو.