فصل الكهرباء عن 4 مناطق بالجنوب الغربي لـ8 ساعات غدا لشحن محطة تحويل أوباري

محطة تحويل أوباري. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، فصل التيار عن أربع مناطق في الجنوب الغربي لمدة ثماني ساعات، غدًا الجمعة، لتمكين الفرق الفنية التابعة للشركة من تنفيذ عملية الشحن لمحطة تحويل أوباري.

وأكدت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» جاهزية مشروع تنفيد محطة تحويل أوبارى جهد 220 ك.ف للشحن وإدخالها على الشبكة العامة الأمر الذي يتطلب تحوير دائرة اوباري المدينة/العوينات جهد 220 ك.ف لغرض شحن المحطة.

وأوضح الشركة أنه بناء على ذلك سيتم فصل التغذية الكهربائية على محطة العوينات جهد 220/66 ك.ف لتأمين موقع العمل، وذلك يوم غد الجمعة من الساعة السادسة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

ونوهت الشركة العامة للكهرباء إلى أن مناطق العوينات وغات وتهالا والبركات ستفقد التغذية، آملًا من المواطنين والقاطنين بتلك المناطق أخذ العلم بذلك.