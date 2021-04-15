فصل الكهرباء عن 4 مناطق بالجنوب الغربي لـ8 ساعات غدا لشحن محطة تحويل أوباري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أبريل 2021, 08:40 مساء
محطة تحويل أوباري. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، فصل التيار عن أربع مناطق في الجنوب الغربي لمدة ثماني ساعات، غدًا الجمعة، لتمكين الفرق الفنية التابعة للشركة من تنفيذ عملية الشحن لمحطة تحويل أوباري.

وأكدت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» جاهزية مشروع تنفيد محطة تحويل أوبارى جهد 220 ك.ف للشحن وإدخالها على الشبكة العامة الأمر الذي يتطلب تحوير دائرة اوباري المدينة/العوينات جهد 220 ك.ف لغرض شحن المحطة.

وأوضح الشركة أنه بناء على ذلك سيتم فصل التغذية الكهربائية على محطة العوينات جهد 220/66 ك.ف لتأمين موقع العمل، وذلك يوم غد الجمعة من الساعة السادسة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

ونوهت الشركة العامة للكهرباء إلى أن مناطق العوينات وغات وتهالا والبركات ستفقد التغذية، آملًا من المواطنين والقاطنين بتلك المناطق أخذ العلم بذلك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: بلينكن يزور أفغانستان لمناقشة الانسحاب العسكري
دولى
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 1)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 1)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 1)
فيديو
الاتحاد الأوروبي يفاوض «فايزر» لطلب 1.8 مليار جرعة من لقاحها لسنة 2022-2023
دولى
وفاة برني مادوف صاحب أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ
دولى
«التعشير الحجازي» رقصة «حربية» متوارثة عبر الأجيال في السعودية
ثقافة وفن
وصفتهم الحكومة بـ«مرتزقة» تسللوا من ليبيا.. المعارضة التشادية تعلن عن تحرير مدن ...
ليبيا
«بوابة الوسط» ترصد أهم أرقام وإحصاءات الأسبوع السابع من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
السلطات الصحية الأميركية توصي بتجميد استخدام لقاح «جونسون آند جونسون» إثر مخاوف ...
دولى
إبراهيم الكوني: أنا في سباق مع الزمن لكي أنزف كما ينبغي
ثقافة وفن
تركيا وليبيا تجددان تمسكهما باتفاق ترسيم الحدود البحرية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أضرار ترك خزان الوقود شبه فارغ