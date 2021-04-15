الدبيبة يصل إلى موسكو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أبريل 2021, 12:38 مساء
من وصول الدبيبة إلى موسكو، 15 مارس 2021. (صورة من بث مباشر)

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، صباح الخميس، إلى جمهورية روسيا الاتحادية رفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ووزير النفط والغاز محمد عون، ورئيس الأركان العامة محمد الحداد.

واستقبل المبعوث الخاص لرئيس روسيا لمنطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والقائم بالأعمال بالسفارة الليبية مصطفى أبوسعيدة، رئيس الحكومة والوفد المرافق له حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

ومن المقرر أن يجري الدبيبة خلال الزيارة عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظيره رئيس الحكومة الروسي ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو لمناقشة التطورات الجارية بليبيا، وبالمنطقة وكذلك ملفات التعاون الاقتصادية والعسكرية مع جمهورية روسيا الاتحادية، حسب البيان.

من وصول الدبيبة إلى موسكو، 15 مارس 2021. (صورة من بث مباشر)
من وصول الدبيبة إلى موسكو، 15 مارس 2021. (صورة من بث مباشر)
من وصول الدبيبة إلى موسكو، 15 مارس 2021. (صورة من بث مباشر)
من وصول الدبيبة إلى موسكو، 15 مارس 2021. (صورة من بث مباشر)
من وصول الدبيبة إلى موسكو، 15 مارس 2021. (صورة من بث مباشر)
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