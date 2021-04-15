حملة لإزالة الأعشاب الجافة بمحطة كهرباء شرق طرابلس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أبريل 2021, 11:32 صباحا
حملة لإزالة الأعشاب الجافة بمحطة كهرباء شرق طرابلس، 15 أبريل 2021. (شركة الكهرباء)

نفذت شركة الخدمات العامة تاجوراء حملة تنظيف لإزالة الأعشاب الجافة من فناء محطة تحويل «جهد 220/30 ك.ف» شرق طرابلس، تحت إشراف إدارة السلامة العامة بالشركة العامة للكهرباء، وبالتنسيق مع قسم التشغيل بالمحطة.

وجاءت حملة النظافة تنفيذًا لاتفاق بين شركة الخدمات العامة وشركة الكهرباء على ضرورة «تكاثف الجهود لحماية المحطة من مخلّفات مكب القمامة الملاصق لها»، وفق ما نشرت شركة الكهرباء على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وقالت شركة الكهرباء إن إنجاز العمل بالكامل تم دون «أي التزام مالي»، وأوضحت أن الأعشاب الجافة تمثل تحديا يواجه فرق الإطفاء أثناء الحرائق حيث تسهم في سرعة انتشار النار واتساع رقعة الحريق وزيادة حجم الخسائر.
 

حملة لإزالة الأعشاب الجافة بمحطة كهرباء شرق طرابلس، 15 أبريل 2021. (شركة الكهرباء)
حملة لإزالة الأعشاب الجافة بمحطة كهرباء شرق طرابلس، 15 أبريل 2021. (شركة الكهرباء)
حملة لإزالة الأعشاب الجافة بمحطة كهرباء شرق طرابلس، 15 أبريل 2021. (شركة الكهرباء)
حملة لإزالة الأعشاب الجافة بمحطة كهرباء شرق طرابلس، 15 أبريل 2021. (شركة الكهرباء)
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