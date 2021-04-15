فرنسا تدعم الزراعة في الجنوب بـ370 ألف يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أبريل 2021, 10:30 صباحا
سفيرة فرنسا لدى توقيعها اتفاقية لدعم الزراعة في الجنوب مع ممثلة برنامج الغذاء العالمي، 14 أبريل 2021. (السفارة الفرنسية)

وقعت سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتربس دوهيلين مع ممثلة برنامج الغذاء العالمي رواد الحلبي، اتفاقية بقيمة 370 ألف يورو لدعم الزراعة والأمن الغذائي في المنطقة الجنوبية (فزان)، على ما أعلنت السفارة في بيان، الأربعاء.

وأعلنت سفيرة فرنسا لدى ليبيا، الأربعاء، مساهمة بلادها بمليون يورو لتنظيم الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

- مليون يورو مساهمة فرنسية في الانتخابات الليبية المقبلة

وأشارت في تغريدة عبر حسابها على «تويتر» إلى «توقيع اتفاقية بهذا الشأن بين الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو تنوو، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح». وأكدت «الدعم الكامل لبرنامج (بيبول) لتعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي».

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