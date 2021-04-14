السفارة الأميركية: دخول متمردين من ليبيا إلى تشاد يتطلب السيطرة على الحدود

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أبريل 2021, 11:52 مساء
شعار السفارة الأميركية لدى ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبرت السفارة الأميركية لدى ليبيا أن «دخول متمردي FACT مؤخرًا إلى تشاد من ليبيا يسلط الضوء مرة أخرى على الحاجة الملحة لجعل ليبيا موحدة ومستقرة مع سيطرة على حدودها».

واكدت السفارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن «الولايات المتحدة ستواصل إشراك أصحاب المصلحة من الليبيين أو من العالم لدعم العملية السياسية التي ستتوج بانتخابات ديسمبر (2021)، وهو ما سيساعد في تعزيز سيادة ليبيا آمنة وخالية من التدخل الأجنبي من أجل الاستقرار الإقليمي وأمن جيرانها».

ونقل موقع السفارة عن تقارير إعلامية أنه هناك «تحرك لمجموعات مسلحة غير حكومية إلى تشاد من ليبيا واحتمال مواجهات مع الجيش التشادي. وتصف التقارير المنطقة الواقعة في شمال تشاد بالقرب من حدود النيجر وليبيا».

وحذرت واشنطن من «السفر إلى هذه المناطق والمناطق المحيطة بها في شمال تشاد، مع ضرورة ترقب مستجدات الأحدث من السفارة ووزارة الخارجية الأميركية».

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