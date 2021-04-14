‏اختتام الاجتماعين الثامن لوزراء الدفاع والتاسع لرؤساء أركان دول قدرة إقليم شمال أفريقيا برئاسة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أبريل 2021, 08:02 مساء
شعار وزارة الدفاع الليبية. (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)

اختتمت يوم الاثنين، فعاليات الاجتماعين الثامن لوزراء الدفاع والتاسع لرؤساء أركان دول قدرة إقليم شمال أفريقيا اللذين عقدا عبر الفضاء الإلكتروني برئاسة ليبيا.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، إن الاجتماعين يأتيان في إطار الاجتماعات الدورية التي تنظمها الأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال أفريقيا.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الاجتماعين جرى خلالهما «اعتماد توصيات اجتماع الخبراء الذي عقد يومي 10 و11 أبريل 2021».

وترأس الوفد الليبي المشارك في الاجتماعات مدير إدارة العمليات، اللواء ركن عبدالفتاح محمد البلوق، والعميد أحمد جويبر عن رئاسة الأركان العامة، والعقيد ركن عبدالرحمن الريشي عن وزارة الدفاع، والعميد جلال غيث عن وزارة الداخلية، وأبوبكر أبوخريص وعباس المزوغي عن وزارة الخارجية.

وأضافت وزارة الدفاع أن أعمال الاجتماعين تناولت حصيلة نشاطات هذه القدرة، ودراسة سبل وآليات تطوير مكوناتها لتعزيز التنسيق القائم بين الدول الأعضاء لمواجهة التهديدات المحدقة بأمن وسلامة منطقة شمال إفريقيا.

يشار إلى أن أمانة قدرة إقليم شمال أفريقيا تأسست في العام 2007 لتنمية قدرات قوات شمال أفريقيا المكونة من مكونات عسكرية وشرطية ومدنية.

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