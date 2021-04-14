مليون يورو مساهمة فرنسية في الانتخابات الليبية المقبلة

سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتربس دوهيلين (يسار) ورئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو تنوو في 14 أبريل، 2021. (تويتر)

أعلنت سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتربس دوهيلين، الأربعاء، عن مساهمة بمليون يورو لتنظيم الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وأشارت، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى «توقيع اتفاقية بهذا الشأن بين الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو تنوو، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح». ونوهت بـ«الدعم الكامل لبرنامج (بيبول) لتعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي».

ويبدي الجانب الأوروبي اهتماما بالانتخابات المقبلة، إذ نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الشهر الماضي وقفة إعلامية حضرها وزراء خارجية كل من إيطاليا وألمانيا وفرنسا ورافقتهم نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية. وحسب الموقع الرسمي للمفوضية، أكد الوزراء «مضيهم في دعم المفوضية للقيام بالانتخابات المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر هذا العام، وذلك من خلال مشروع بيبول» ويهدف المشروع الى «تذليل كل الصعاب والعقبات التي قد تواجه عملية التجهيز للانتخابات واستثمار الإمكانية المتاحة لدى جميع الأطراف لإنجاحها»، وفق المفوضية.

سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتربس دوهيلين (يسار) ورئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح في 14 أبريل، 2021. (تويتر)