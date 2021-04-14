وزير الدفاع الايطالي يدعو من باريس إلى الاستجابة لاحتياجات المؤسسات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أبريل 2021, 01:28 مساء
وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني خلال لقاء مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي في باريس، 14 أبريل 2021. (آكي)

دعا وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، خلال لقائه، مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي في باريس إلى الاستجابة بفعالية لاحتياجات المؤسسات الليبية مؤكدًا أن العلاقة بين البلدين متينة وفعالة.

وقال جويريني، أمس الثلاثاء، إن «الملف الليبي سجل بالتأكيد تطورات إيجابية في الأشهر الأخيرة»، وفقًا لما نقلتة وكالة «نوفا» الإيطالية. وشدد على «ضرورة الاستعداد في هذه المرحلة للاستجابة بفعالية لاحتياجات المؤسسات الليبية»، مؤكدًا أن «التزام وزارة الدفاع الإيطالية ينطلق من الاتفاقية الفنية العسكرية الموقعة في ديسمبر الماضي».

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وحسب وزارة الدفاع الإيطالية يناقش الجانبان الالتزام في الملف الليبي ومنطقة الساحل وشرق المتوسط والدفاع الأوروبي والعلاقات الثنائية. وتأتي زيارة جويريني في إطار المشاورات المتكررة مع نظيرته الفرنسية بحكم المصالح المتقاربة حول قضايا الأمن والدفاع.

وتكثف روما اهتمامها بالملف الليبي مؤخرًا، إذ دعت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني، في تصريحات إذاعية الثلاثاء، إلى تعزيز الصداقة التاريخية الديناميكية مع ليبيا، «هذا البلد الاستراتيجي بالنسبة لنا». فيما من المقرر أن تجري وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش زيارة رسمية إلى العاصمة الإيطالية روما خلال الأيام المقبلة.

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