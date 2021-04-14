توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس في المقدمة تليها زليتن وجنزور

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أبريل 2021, 12:14 مساء
فصل بلازما من دماء متعافى في أحد المعامل، (أرشيفية: الإنترنت)

تصدرت العاصمة طرابلس قائمة المدن والمناطق الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس «كورونا المستجد»، بتسجيلها 225 حالة من إجمالي 541  حالة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عموم البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحسب بيان المركز رقم «379»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، فقد حلت زليتن وجنزور في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 35 حالة، تليها سرت (20)، ثم الرياينة (18)، ومصراتة (17 إصابة)، والزاوية المركز (14)، وظاهر الجبل ووادي عتبة والماية (11)،

- 541 إصابة جديدة و4 وفيات جراء «كورونا» في ليبيا

إضافة إلى عشر في السواني بن آدم وقصر بن غشير، وتسع في الجفرة والعربان، وسبع في الزاوية الغرب والقرة بوللي والخمس والأصابعة، وست في القلعة وصبراتة والسائح، وخمس في قصر الأخيار وجادو واسبيعة وسبها والمنشية الجميل وصرمان، وأربع في نالوت والرحيبات والشاطئ وأجدابيا، وثلاث في الرجبان وغدامس، واثنتين في البوانيس والقبة، وحالة واحدة في تاورغاء والجفارة والحرابة، والزاوية الجنوب.

وتصدرت طرابلس أيضًا قائمة المدن والمناطق الأكثر تسجيلًا لحالات الشفاء من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، مع 543 حالة من إجمالي 897 حالة في عموم البلاد، تليها السائح (95)، ثم مصراتة (66)، وسرت (36)، وزليتن (34)، وسبها (31)، والزاوية المركز (18)، وقصر بن غشير وصبراتة (13).

علاوة على 11 حالة شفاء في صرمان وغدامس والسبيعة، وتسع في سوق الخميس امسيحل، وثلاث في القبة وأجدابيا. في حين توزعت حالات الوفاة الأربع الناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع حالتين في زليتن وحالة واحدة في كل من سرت ومصراتة.

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