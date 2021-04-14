إعادة تأهيل منظومة الحماية الإلكترونية بمحطة توليد كهرباء بالخمس

إعادة تأهيل منظومة الحماية الإلكترونية بمحطة توليد كهرباء بالخمس، 14 أبريل 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، صيانة وإعادة تأهيل منظومة الحماية والمراقبة الإلكترونية بمحطة توليد كهرباء بالخمس.



وقالت الشركة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الفريق التابع لإدارة السلامة العامة نفذ هذه الأعمال خلال الفترة الماضية، في إطار «مواكبة التطور التقني والمعرفي الذي يشهده مجال أنظمة الحماية والمراقبة الإلكترونية».

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وأمس الثلاثاء، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، نقل قطع غيار ومعدات وعمودي تربينة من محطة الجبل الغربي إلى ورش الشركة المصنعة «سيمينس» بألمانيا. وأشارت إلى أن ذلك يهدف إلى إجراء بعض الإصلاحات وإعادة التأهيل، ومن ثم إرجاع قطع الغيار والمعدات إلى محطة الجبل الغربي؛ وذلك ضمن الاستعدادات للذروة الصيفية المقبلة والاستفادة من القدرات الإنتاجية الكاملة للمحطة.

إعادة تأهيل منظومة الحماية الإلكترونية بمحطة توليد كهرباء بالخمس، 14 أبريل 2021. (شركة الكهرباء)

إعادة تأهيل منظومة الحماية الإلكترونية بمحطة توليد كهرباء بالخمس، 14 أبريل 2021. (شركة الكهرباء)

إعادة تأهيل منظومة الحماية الإلكترونية بمحطة توليد كهرباء بالخمس، 14 أبريل 2021. (شركة الكهرباء)

إعادة تأهيل منظومة الحماية الإلكترونية بمحطة توليد كهرباء بالخمس، 14 أبريل 2021. (شركة الكهرباء)