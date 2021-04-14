52 إصابة بـ«كورونا» في البيضاء خلال 3 أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أبريل 2021, 10:42 صباحا
عناصر طبية تجري فحوصًا للكشف عن «كورونا» للمحجورين القادمين من مصر إلى البيضاء، 13 مايو 2020. (أرشيفية: الإنترنت)

سُجلت 52 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في البيضاء خلال الأيام الثلاثة الماضية، على ما أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة التابع لإدارة الشؤون الصحية بالمدينة، الأربعاء.

ورصد المركز في نشرته الوبائية اليومية، المنشورة على صفحته بموقع «فيسبوك»، وجود 119 حالة اشتباه إصابة بفيروس «كورونا» من إجمالي 1326 شخصاً ترددوا عليه في الفترة من 11 إلى 13 أبريل الجاري.

- البيضاء تسجل 46 إصابة بـ«كورونا» خلال يومين

وحض المركز المواطنين على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، والمحافظة على النظافة الشخصية، محذراً من وجود زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في البيضاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دبي تسمح للمطاعم بالعمل في نهار رمضان دون تغطية الواجهات
اقتصاد
باريس سان جيرمان يتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال رغم الخسارة أمام البايرن
رياضة عالمية
إيطاليا تسمح بحضور الجماهير في مباريات «اليورو»
رياضة عالمية
نكسة لحملة التلقيح العالمية مع تعليق استخدام لقاح «جونسون آند جونسون»
دولى
بايدن يقترح على بوتين عقد قمة «في دولة ثالثة» خلال «الأشهر المقبلة»
دولى
«بوابة الوسط» ترصد أهم أرقام وإحصاءات الأسبوع السابع من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
وفاة شخص وآخر حالته حرجة بعد تلقيهما لقاح «جونسون آند جونسون» في الولايات ...
دولى
السلطات الصحية الأميركية توصي بتجميد استخدام لقاح «جونسون آند جونسون» إثر مخاوف ...
دولى
مليون دولار سعر مبدئي لحذاء انتعله كانييه ويست
منوعات
«بتكوين» تبلغ مستوى قياسيا يفوق 62 ألف دولار
اقتصاد
إبراهيم الكوني: أنا في سباق مع الزمن لكي أنزف كما ينبغي
ثقافة وفن
شهر رمضان يطل في ظل جائحة «كورونا» للعام الثاني على التوالي
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سرقة «أكبر أرنب في العالم» في بريطانيا