52 إصابة بـ«كورونا» في البيضاء خلال 3 أيام

عناصر طبية تجري فحوصًا للكشف عن «كورونا» للمحجورين القادمين من مصر إلى البيضاء، 13 مايو 2020. (أرشيفية: الإنترنت)

سُجلت 52 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في البيضاء خلال الأيام الثلاثة الماضية، على ما أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة التابع لإدارة الشؤون الصحية بالمدينة، الأربعاء.

ورصد المركز في نشرته الوبائية اليومية، المنشورة على صفحته بموقع «فيسبوك»، وجود 119 حالة اشتباه إصابة بفيروس «كورونا» من إجمالي 1326 شخصاً ترددوا عليه في الفترة من 11 إلى 13 أبريل الجاري.

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وحض المركز المواطنين على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، والمحافظة على النظافة الشخصية، محذراً من وجود زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في البيضاء.