خلال أسبوع.. صندوق أممي يقدم الدعم النفسي لـ54 ليبيا في قضايا عنف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أبريل 2021, 02:56 مساء
فريق طبي متنقل تابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا خلال تقديم الدعم لامرأة بغات 18 نوفمبر 2020, (صفحة الصندوق على فيسبوك)

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الثلاثاء، تلقي الخط الساخن «1417» للدعم النفسي الاجتماعي 54 مكالمة في الأسبوع الماضي، تتعلق بالدعم النفسي الاجتماعي والاستشارات القانونية حول قضايا العنف المنزلية والجسدية في ليبيا.

وقال مكتب الصندوق في ليبيا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تمت إحالة شخصين لتلقي مزيد الخدمات المتخصصة، وأوضح أن الخط الساخن يأتي بالشراكة مع فريق الدعم النفسي الاجتماعي وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

- صندوق الأمم المتحدة للسكان: تقديم الاستشارات الطبية لـ270 امرأة و114 طفلا في غات

وفي نوفمبر الماضي، قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الفريق الطبي المتنقل التابع للصندوق والأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي قدموا الاستشارات الطبية إلى 270 امرأة و114 طفلا في غات خلال أسبوع.

وأضاف الصندوق أن الفريق الطبي المتنقل أشرف على 15 حالة ولادة، فيما استفاد 38 شخصًا من جلسات التوعية المتعلقة بالصحة الإنجابية.

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