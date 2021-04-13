«الكهرباء»: صيانة معدات خاصة بمحطة الجبل الغربي في ورش الشركة المصنعة بألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أبريل 2021, 02:23 مساء
نقل معدات خاصة بمحطة الجبل الغربي إلى ورش الشركة المصنعة بألمانيا، 12 أبريل 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، نقل قطع غيار ومعدات وعمودي تربينة من محطة الجبل الغربي إلى ورش الشركة المصنعة «سيمينس» بألمانيا.

ويهدف ذلك إلى إجراء بعض الإصلاحات وإعادة التأهيل، ومن ثم إرجاع قطع الغيار والمعدات إلى محطة الجبل الغربي؛ وذلك ضمن الاستعدادات للذروة الصيفية المقبلة والاستفادة من القدرات الإنتاجية الكاملة للمحطة.

- مدير شركة الكهرباء يحدد المواعيد المتوقعة لطرح الأحمال في رمضان

وأكد مدير عام الشركة العامة للكهرياء إبراهيم الفلاح، السبت، أنه لن يكون هناك طرح كبير للأحمال خلال شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى توزيع الأحمال خلال الشهر بالتساوي على جميع المدن الليبية بما فيها بنغازي، حال الربط بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية.

وقال الفلاح، على هامش افتتاح مركز الطاقة رقم «1» بمركز مصراتة الطبي، إن «ذروة الاستهلاك في شهر رمضان ستكون من الساعة الخامسة إلى السابعة مساءً»، متوقعًا طرح الأحمال خلال هذه الفترة، وفق تصريحات نقلتها عنه قناة «ليبيا» الرسمية.

نقل معدات خاصة بمحطة الجبل الغربي إلى ورش الشركة المصنعة بألمانيا، 12 أبريل 2021. (شركة الكهرباء)
نقل معدات خاصة بمحطة الجبل الغربي إلى ورش الشركة المصنعة بألمانيا، 12 أبريل 2021. (شركة الكهرباء)
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