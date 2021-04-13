7 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الواحات

مستشفى جالو المركزي في الواحات. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» فرع الواحات، اليوم الثلاثاء، تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد».



وقالت اللجنة في بيانها رقم «93»، المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن من بين الحالات الجديدة أربعا دخلت مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، ما يرفع عدد الحالات في المركز إلى ست بينها اثنتان حالتهما حرجة، في حين ظلت ثلاث حالات في العزل المنزلي.

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وسبق أن حذرت اللجنة مطلع شهر أبريل الجاري من رصدها ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، مرجعة الأمر إلى «عودة الناس إلى الازدحام في المناسبات الاجتماعية مع إهمال اتباع سبل الوقاية المتعارف عليها».