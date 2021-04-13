«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الثلاثاء 13 أبريل 2021)

غرفة تحكم بإحدى محطات الكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، طرح الأحمال ساعتين في الجناح الشرقي لشبكة الكهرباء.

وأظهرت نشرة طرح الأحمال اليومية المنشورة على صفحة الشركة بموقع «فيسبوك»، أنه لا يوجد طرح للأحمال، الثلاثاء، في الجناحين الغربي والجنوبي للشبكة.

وأكد مدير عام الشركة العامة للكهرياء إبراهيم الفلاح، السبت، أنه «لن يكون هناك طرح كبير للأحمال خلال شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى توزيع الأحمال خلال الشهر بالتساوي على جميع المدن الليبية بما فيها بنغازي، حال الربط بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية.

وقال الفلاح، على هامش افتتاح مركز الطاقة رقم «1» بمركز مصراتة الطبي، إن «ذروة الاستهلاك في شهر رمضان ستكون من الساعة الخامسة إلى السابعة مساءً»، متوقعًا طرح الأحمال خلال هذه الفترة، وفق تصريحات نقلتها عنه قناة «ليبيا» الرسمية.