الدبيبة يهنئ الليبيين بحلول رمضان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أبريل 2021, 11:12 صباحا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يلقي كلمة متلفزة إلى المواطنين، 4 أبريل 2021. (بوابة الوسط)

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، الشعب الليبي لمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وكتب الدبيبة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أتقدم بالتهنئة لشعبنا الكريم بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. داعيا الله عز وجل بأن يوفقنا جميعًا لإنجاح جهودنا، وأن ننتقل ببلدنا وشعبنا إلى أفضل حال، وأتوجه لجميع الصائمين بالتضرُّع لله ليُعيد علينا رمضان -وعلى كل المسلمين- والعالم بالخير واليمن والبركات».

- السيسي يهنئ المنفي بحلول شهر رمضان المبارك
- المنفي يهنئ الليبيين لمناسبة شهر رمضان

وأعلنت دار الإفتاء في طرابلس أمس الإثنين، أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجرية.

وهنأ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الشعب الليبي والمسلمين لمناسبة حلول شهر رمضان، آملًا أن يكون شهرًا للتسامح والتآخي بين أبناء شعب ليبيا الكريم.

وتلقى المنفي اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للتهنئة لمناسبة حلول الشهر الكريم، معبرًا عن تمنياته بأن «يحل الشهر الكريم على ليبيا والليبيين بالخير والسلام»، وفق ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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