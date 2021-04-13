«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل والبحر خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أبريل 2021, 11:08 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، فيما يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، وهادئا إلى خفيف الموج على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن السماء قليلة السحب إلى صافية على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، ومغطاة جزئيا بالسحب على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب إلى صافية.
- الرياح بحرية إلى شمالية غربية سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- الرؤية جيدة ودرجة حرارة سطح البحر1618- درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية على ساحل الخليج وبنغازي، وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.0 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- الرؤية جيدة ودرجة حرارة سطح البحر 1618- درجة مئوية.

بيان بحالة الطقس بالموانئ الليبية، 13 أبريل 2021. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
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