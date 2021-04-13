افتتاح أول وحدة ثابتة لتعبئة أسطوانات غاز الطهي في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أبريل 2021, 01:15 صباحا
وحدة التعبئة الثابتة لأسطوانات غاز الطهي في طرابلس. (شركة البريقة لتسويق النفط)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عن تنصيب وافتتاح أول وحدة تعبئة ثابتة لأسطوانات غاز الطهي في طرابلس، بطاقة إنتاجية تقدر بـ450 أسطوانة في الساعة، سيجري من خلالها تعبئة أسطوانات الغاز للمواطنين بشكل مباشر اعتباراً من تاريخ غداً الثلاثاء.

وقالت شركة البريقة لتسويق النفط عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن وحدة التعبئة تم تصميمها وتنفيذ أعمال التحوير والتركيب لجميع مكوناتها عن طريق فنيي ومهندسيها وتحت تشجيع وتوجيه لجنة الإدارة بالشركة.

وأوضحت الشركة أن منصة التعبئة جرى تركيبها قرب مصرف الوحدة فرع مستودع طرابلس النفطي، مشيرة إلى أنها تتيح للمواطنين تعبئة أسطواناتهم مباشرة دون الحاجة إلى استبدالها.

ونوهت شركة البريقة لتسويق النفط إلى أن سعر تعبئة أسطوانة الغاز بوحدة التعبئة الثابتة «2 دينار» وستفتح وفق ساعات الدوام الرسمي بمعدل وردتين في اليوم طيلة أيام الأسبوع.

وذكرت الشركة أن هذه المحطة «هي الأولى» في تاريخها وستكون إيذاناً لافتتاح محطات تعبئة غاز أخرى تابعة للشركة تفتح تباعاً بجميع مراكز الغاز التابعة للشركة بجميع المناطق.

كما أكدت الشركة على استمرار دعمها وتشجيعها للعناصر الوطنية الشابة التي أثمرت جهودهم على إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، مهنئة الليبيين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وحدة التعبئة الثابتة لأسطوانات غاز الطهي في طرابلس. (شركة البريقة لتسويق النفط)
وحدة التعبئة الثابتة لأسطوانات غاز الطهي في طرابلس. (شركة البريقة لتسويق النفط)
وحدة التعبئة الثابتة لأسطوانات غاز الطهي في طرابلس. (شركة البريقة لتسويق النفط)
وحدة التعبئة الثابتة لأسطوانات غاز الطهي في طرابلس. (شركة البريقة لتسويق النفط)
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