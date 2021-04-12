مازن يؤكد لنظيره التركي على أهمية رفع التأشيرة وتسهيل إجراءات سفر الليبيين إلى تركيا

لقاء العميد خالد مازن ونظيره التركي سليمان صويلو في أنقرة، الاثنين، 12 أبريل 2021. (وزارة الداخلية)

أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، العميد خالد مازن، لنظيره التركي، سليمان صويلو، «على أهمية رفع التأشيرة عن الليبيين الراغبين في السفر لتركيا وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذا الجانب وفق أسس علمية وضوابط مدروسة وبما يسهم في خدمة المصالح المشتركة للبلدين».

جاء ذلك خلال لقاء مازن وصويلو الذي عقد، اليوم الاثنين، في العاصمة التركية أنقرة على هامش الاجتماع الأول للمجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مازن عبر في مستهل اللقاء عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، مؤكداً على أهمية تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات الأمنية الأمر الذي يعود بالأمن والاستقرار على البلدين وشعبيهما.

وأوضحت الوزارة أن اللقاء بحث كافة أوجه التعاون الأمني بين ليبيا وتركيا، خاصة ما يتعلق بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتدريب والتأهيل الأمني إضافةً إلى مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود وتبادل الخبرات في مجال مكافحة المخدرات وعمليات التخلص من الذخائر.

تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين ليبيا وتركيا

وأضافت الوزارة أن اجتماع الوزير خالد مازن ونظيره التركي سليمان صويلو «خلص إلى الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة وتعيين مندوبين عن وزارتي الداخلية في أنقرة وطرابلس».

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وأبدت ليبيا وتركيا في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي التركي رغبتهما «في تعزيز التعاون للإصلاح الأمني وبناء القدرات وفق الحاجة وبناءً على طلب حكومة الليبية».

تضامن بين ليبيا وتركا في مكافحة الإرهاب والمنظمات الإجرامية

وشدد الجانبين على «إدانة الإرهاب بغض النظر عن دوافعه وبجميع أشكاله ومظاهره»، مؤكدين على أهمية العمل «بتضامن كامل» في مكافحة الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية التي تشكل تهديدًا لكلا البلدين.

كما أكد الجانبين على مواصلة تعزيز تعاونهم الثنائي والإقليمي والدولي «ضد التطرف العنيف، وجميع أشكال ومظاهر الانفصال، والجرائم المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والجرائم ضد التراث الثقافي والتاريخي، والجرائم الإلكترونية، وحملات التضليل، وتهريب المهاجرين والتهديدات الأمنية العابرة للحدود».

واتفق الجانبان، على التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاتجار بالمهاجرين، و«تقاسم الخبرات في مجال الهجرة غير الشرعية»، و«زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار أمريكي بطريقة متوازنة».

لقاء العميد خالد مازن ونظيره التركي سليمان صويلو في أنقرة، الاثنين، 12 أبريل 2021. (وزارة الداخلية)

لقاء العميد خالد مازن ونظيره التركي سليمان صويلو في أنقرة، الاثنين، 12 أبريل 2021. (وزارة الداخلية)