سبها تسجل صفر إصابات كورونا لأول مرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أبريل 2021, 08:35 مساء
أعضاء فريق الرصد والتقصي في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، أنه لم يسجل أي إصابات بفيروس كورونا في مدينة سبها، اليوم الإثنين، لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا.

وقال المركز، في بيان اليوم، «فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها يسجل صفر حالات إيجابية بمدينة سبها، مند بداية جائحة فيروس كورونا المستجد».

تسليم 4 غرف تجميد لطرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة استعدادا للتطعيم ضد «كورونا»

والجمعة، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسليم أربع غرف تجميد لمخازن الطعوم الطرفية بجهاز الإمداد الطبي في طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة.

جاء ذلك في إطار الاستعداد لانطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد»، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

 

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