عقيلة يبدي رغبته في مساهمة الشركات اليونانية بإعادة الإعمار

رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس خلال لقاء في مدينة القبة، 12 أبريل 2021. (مجلس النواب)

أبدى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «رغبته في مساهمة الشركات اليونانية في إعادة إعمار ليبيا لما لها من خبرة في هذا المجال»، وذلك خلال لقاء مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في مدينة القبة.

وحسب الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، أشاد عقيلة خلال اللقاء بالمواقف اليونانية الداعمة للشعب الليبي، مؤكدًا «حرصه على تعميق العلاقات بين الشعبين الليبي واليوناني بما يحقق المصالح المشتركة».

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وشكر رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، وزارة الخارجية اليونانية لعودة قنصليتها للعمل في مدينة بنغازي، مشيرًا إلى تطلعه لاستئناف عمل الخطوط البحرية والجوية، بالإضافة إلى تسهيل منح التأشيرات بين البلدين.

وفي وقت سابق الإثنين، قال وزير الخارجية اليوناني إن بلاده تستعد لافتتاح قنصليتها في بنغازي، بعدما أعادت افتتاح سفارتها في طرابلس. وذلك خلال مؤتمر صحفي مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح.

وخلال لقائه مع عقيلة، عبر ديندياس عن سعادته لزيارة ليبيا ولقاء رئيس مجلس النواب، مؤكدًا حرصهم على التواصل مع فخامته، موجهًا له الدعوة لزيارة اليونان، وشدد على ضرورة تفعيل العلاقات بين البلدين على كافة المستويات.