التيجاني يجري مباحثات مع نظيره التركي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أبريل 2021, 04:40 مساء
وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، العميد خالد التيجاني مازن، خلال لقاء مع نظيره التركي سليمان صويلو في العاصمة التركية أنقرة، 12 أبريل 2021. (تي آر تي)

عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، العميد خالد التيجاني مازن، لقاءً مع نظيره التركي سليمان صويلو، وفق قناة «تي آر تي» التركية.

وجرت المباحثات في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة على هامش زيارة يجريها وفد وزاري ليبي برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى تركيا لحضور الاجتماع الأول للمجلس الليبي- التركي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

اقرأ أيضًا: بدء المراسم الرسمية لاستقبال الدبيبة لدى وصوله أنقرة

ومن المقرر، أن يقيم إردوغان حفل استقبال واجتماع مع الدبيبة في المجمع الرئاسي، ثم جلسة مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي أنشئ باتفاق بين البلدين العام 2014. وحسب برنامج الزيارة من المنتظر توقيع اتفاقات بين البلدين وعقد مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية والرئيس التركي.

ويعقد الدبيبة و14 وزيرًا في الوفد الليبي عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع، مع نظرائهم الأتراك، لبحث ملفات التعاون المختلفة، وفق المكتب الإعلامي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نصائح وحمية غذائية لفقدان الوزن في رمضان
أناقة وجمال
الصين: أسهم مجموعة «علي بابا» ترتفع رغم الغرامة الباهظة المفروضة عليها
اقتصاد
خمس إصابات «كورونا» تضرب الأهلي بنغازي قبل الخسارة بثلاثية أمام أورلاندو بيراتس
رياضة محلية
الأهلي طرابلس يعزز صدارته والاتحاد المصراتي والسويحلي يحصدان 3 نقاط
رياضة محلية
آخر تطورات انتشار فيروس «كورونا» في العالم.. 2.93 مليون وفاة منذ ظهور المرض
دولى
الثلاثاء.. غرة رمضان في مصر والسعودية وقطر
عربى
صدور رواية «منسية» للراحل أحمد إبراهيم الفقيه
ثقافة وفن
رجل الأزمات - الذكرى الأولى لرحيل دكتور محمود جبريل
فيديو
«الجنة الخضراء» مشروع ناشئ يفتح صفحة الزراعة المائية في ليبيا
ليبيا
بالصور: الدبيبة والزناتي يتلقيان لقاح «كورونا»
ليبيا
قبل حلول رمضان.. تنوعت الأسباب والنتيجة ارتفاع الأسعار
ليبيا
اللجنة القانونية تتفق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما يمكنك فعله بعد تلقي لقاح «كورونا»