بدء المراسم الرسمية لاستقبال الدبيبة لدى وصوله أنقرة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد والرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال عزف النشيدين الوطني الليبي والتركي في المجمع الرئاسي بأنقرة، 12 أبريل 2021. (فيسبوك)

بدأت منذ قليل مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، لدى وصوله العاصمة التركية أنقرة، حيث كان في استقباله الرئيس رجب طيب إردوغان.

ووصل رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، في وقت سابق الإثنين، إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد وزاري لحضور الاجتماع الأول للمجلس الليبي- التركي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

ومن المقرر، أن يقيم إردوغان حفل استقبال واجتماع مع الدبيبة في المجمع الرئاسي، ثم جلسة مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي أنشئ باتفاق بين البلدين العام 2014. وحسب برنامج الزيارة من المنتظر توقيع اتفاقات بين البلدين، وعقد مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية والرئيس التركي.

ويعقد الدبيبة و14 وزيرًا في الوفد الليبي عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع، مع نظرائهم الأتراك، لبحث ملفات التعاون المختلفة، وفق المكتب الإعلامي.