خلاف حول انتخاب رئيس ليبيا.. اقتراع شعبي مباشر أو عن طريق البرلمان

جانب من تدريب موظفي لجان الانتخابات الليبية على الاقتراع المباشر. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، في أول تعليق له على إعلان اللجنة القانونية التوافق على وضع القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات، إنه «لا أهمية لرئيس منتخب من الشعب دون صلاحيات».

وشدد على أن أهمية انتخاب رئيس للدولة «تتوقف على الصلاحيات الممنوحة للرئيس، إذ يجب أن ندرك أن أهمية انتخاب رئيس الدولة لا تتوقف على انتخابه (مباشرة) من الشعب، أو(غير مباشر) عن طريق البرلمان»، وفق تدوينة له عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأكد السايح أنه «لا معنى ولا أهمية لرئيس منتخب من الشعب دون صلاحيات، ولكم في دولة جارتنا الدرس والعبرة»، وفق تعبيره.

ترقب قاعدة دستورية نهائية لانتخابات ديسمبر

ويترقب ليبيون أن يبت ملتقى الحوار السياسي في القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات المقبلة، المقررة في 24 ديسمبر 2021 بعد توافق اللجنة القانونية عليها الجمعة الماضي في اجتماع بتونس.

وخلال الاجتماع، أُثير انقسام حاد حول طبيعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، بين مَن يدعو أن تكون بالاقتراع المباشر من الشعب، وآخرون يتمسكون بانتخاب رئيس الدولة من المجلس التشريعي الذي تفرزه الانتخابات.

وردًّا على الجدل، أوضح عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار عبدالرزاق العرادي، أن ما أنتجته اللجنة خلال اجتماعاتها بتونس ليس قاعدة دستورية، بل «مجرد اقتراح».

وأضاف، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، الأحد، أن مخرجات اجتماعات اللجنة، التي امتدت لثلاثة أيام، تعد مقترحات وأفكارًا تعرض على ملتقى الحوار السياسي لإقرارها، كما ذكر المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، في كلمته.

وعبر عضو اللجنة عن أمله في أن تحقق مقترحات الملتقى الضغط الكافي لإجبار المؤسسات المعنية على التوافق، ثم ذهابها إلى مجلس النواب لإصدار وتسليم قانون الانتخابات للمفوضية في أجل أقصاه الأول من يوليو.