حالة الطقس اليوم: ارتفاع نسبي في الحرارة واحتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أبريل 2021, 10:44 صباحا

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد ليبيا طقسًا متقلبًا ومغيمًا على غالب مناطق الشمال والجنوب الغربي مصحوبًا برياح نشطة مثيرة للأتربة وارتفاعًا في درجات الحرارة؛ اليوم الإثنين، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق، مع انخفاض الحرارة بداية من الغد على غالب المناطق الغربية.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- الطقس مغيم على أغلب المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار أحيانًا تتحول من مساء اليوم على أقصى الساحل الغربي إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتشمل باقي المناطق غدًا.
- درجات الحرارة القصوى مرتفعة نسبيًّا؛ حيث تتراوح ما بين 25 و31 درجة، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا غدًا الثلاثاء.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده:
- السماء قليلة الغيوم.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق خاصة الخليج وسهل بنغازي مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25 و31 درجة، ولا تتجاوز اليوم 24 درجة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:
- السماء قليلة الغيوم إلى مغيم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة قد تصحبها خلايا رعدية.
- الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الجفرة مثيرة للأتربة تتحول يوم الغد إلى شمالية على غدامس والحمادة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 32 و38 درجة، وتسجل انخفاضًا بسيطًا غدًا على غدامس والحمادة.

الكفرة- السرير- تازربو:
- السماء صافية إلى قليلة الغيوم.

- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 28 و32 درجة، وتسجل ارتفاعًا غدًا.

** غروب الشمس على مدينة طرابلس اليوم في السابعة و34 دقيقة، وشروق الشمس غدًا عند الساعة 06:39.

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