وزارة العدل في حكومة الدبيبة تتسلم الوزارة من الحكومة الموقتة

مراسم توقيع تسليم وتسلم وزارة العدل. (الصفحة الرسمية لوزارة العدل)

جرت اليوم الأحد مراسم الاستلام بين وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية ووزارة العدل بالحكومة الموقتة بمدينة بنغازي، بحضور وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن، ووكيل وزارة العدل بالحكومة المؤقتة ومدراء الإدارات.

وقالت وزيرة العدل في كلمتها بالمناسبة بأنها «مسرورة لوجودها بمدينة بنغازي لفتح صفحة جديدة من العمل الوطني»، كما ذكرت بأنها «تشرفت من قبل باستلام وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية من سابقاتها في حكومة الوفاق الوطني، واليوم تستلم من الحكومة الليبية المؤقتة لتدشن بها مرحلة جديدة للمستقبل وتتطلع فيه حكومة الوحدة الوطنية لإنهاء الإنقسام الإداري والمؤسساتي».

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وأكدت حليمة أنها «لا تدعو للمركزية الإدارية ولا إلي تركيز السلطات، بل تهدف إلي اللامركزية الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين في كافة أرجاء البلاد».

مراسم تسليم وتسلم وزارة العدل. (الصفحة الرسمية لوزارة العدل)

مراسم تسليم وتسلم وزارة العدل. (الصفحة الرسمية لوزارة العدل)