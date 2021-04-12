المفوضية الوطنية للانتخابات تؤكد على دور الإعلام في الانتخابات المرتقبة

رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح. (الإنترنت)

أكد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح على دور الإعلام كشريك أساسي ومهم للمفوضية في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم.

جاء ذلك ذلك خلال فعاليات افتتاح الدورة التدريبية حول دور الإعلام في الانتخابات، التي عقدت بالعاصمة التونسية في الفترة من 6 إلى 9 أبريل الجاري، بالتعاون بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (IDEA) ضمن برنامج بريدج (bridge) للإعلام والانتخابات، بحسب الموقع الرسمي للمفوضية.

خطط التوعية

وأشار د. السايح في كلمته إلى دور الإعلام خلال الانتخابات السابقة وتعاونه مع المفوضية في تنفيذ خطط التوعية التي أسفرت عن ارتفاع في مستوى المشاركة في التسجيل خلال التحديث الأخير لسجل الناخبين.

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وكانت الدورة قد استهدفت عددا من موظفي المفوضية والإعلاميين وممثلين عن اللجنة المركزية للانتخابات المحلية ونخبة من أساتذة الجامعات، وتضمنت مناقشات حول دور الإعلام في مختلف مراحل العملية الانتخابية وتوفير التغطية المهنية المحايدة، والتوعية وقبول النتائج، وتحديد الشركاء وتعديد الخصائص، وضمان مصداقية العملية الانتخابية.