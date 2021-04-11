بوغدانوف يجدد التمسك بحوار ليبي بمشاركة القوى السياسية الرئيسية

نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف (أرشيفية: الإنترنت)

جددت روسيا تمسكها الثابت بحل المشكلات التي تواجهها ليبيا «عبر بناء حوار ليبي شامل بمشاركة جميع القوى السياسية الرئيسية في البلاد»، وذلك خلال مباحثات نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حول سير التسوية الليبية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، السبت، أن المحادثات بين الجانبين ركزت «على القضايا المتعلقة بتنفيذ القيادة الانتقالية الجديدة لخارطة الطريق الخاصة بالتسوية، التي تبناها منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر 2020»، وفق موقع قناة «روسيا اليوم». وأشار البيان إلى أهمية «مواصلة تنسيق الجهود الدولية، في ظل دور الأمم المتحدة الرئيسي، لصالح إعادة الوضع في ليبيا إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن على أساس مبادئ احترام وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها».

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وتبدي روسيا اهتمامًا بالعملية السياسية في ليبيا بمشاركة جميع القوى السياسية الرئيسية في البلاد، إذ سبق أن عبر وزير الخارجية سيرغي لافروف عن اعتقاده بأن الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل «يجب أن تجرى بطريقة ترضي جميع القوى السياسية الليبية وذوي الثقل»، وضرب مثلًا بأسماء مثل «فائز السراج وخليفة حفتر وخليفة الغويل وزملائنا الآخرين الذين قدموا إلى موسكو أكثر من مرة»، وذلك خلال جلسة خاصة لنادي فالداي الدولي للحوار في الثاني من أبريل.