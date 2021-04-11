«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي الليبي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة إلى قوى على الساحل الغربي تتراوح سرعته بين (25-35) عقدة.

وتوقع المركز في بيان اليوم، سماء صافية قليلة السحب وبحر قليل الاضطراب على أغلب الساحل الليبي.

الساحل من من رأس أجدير إلى سرت

السماء صافية والرؤية متوسطة بسبب إثارة الأتربة، والسحب قليلة وتتكاثر غدا الإثنين.

الريح جنوبي شرقي إلى شرقي سرعته ما بين 20– 30 عقدة تصل إلى 35 عقدة على ساحل طرابلس.

ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25–2.25 متر، يصل إلى 2.75 متر على ساحل طرابلس.

البحر قليل الاضطراب ويكون مضطربا على ساحل طرابلس، ودرجة حرارة سطح البحر ما بين 16و 18 درجة مئوية