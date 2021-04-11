حفتر: سنبني 3 مدن في بنغازي تستوعب 12 مليون ساكن

حفتر خلال توقيعة على خريطة مشروع الكرامة السكني، 10 أبريل 2021. (القيادة العامة)

قال قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، السبت، إنه «سُتبنى ثلاث مدن كاملة المرافق في شرق وغرب وجنوب مدينة بنغازي، يمكن أن تستوعب ما لا يقل عن 12 مليون نسمة».

وأوضح حفتر في كلمة خلال تجمع عقد في مقر القيادة العامة بالرجمة، تحت اسم «مُلتقى أسر الشهداء»، أن «العمل جار في هذه المدن، وستبنى في وقت قريب»، دون أن يوضح مزيد التفاصيل عن الجهات المتعاقدة على تنفيذها ومدة تنفيذها، معلنًا تخصيص 20 ألف وحدة سكنية لـ«أسر الشهداء والجرحى» وتوفير فرص عمل لأبنائهم بعد تأهيلهم، إضافة إلى تكفل القوات التابعة للقيادة العامة بمصاريف تعليم أبنائهم حتى المرحلة الجامعية، فيما تكون الأولوية في طلبات الحج والعمر لأسرهم.

وخلال الملتقى وقع حفتر على خريطة مشروع «الكرامة» الذي صُمّم تحت إشراف وتنفيذ هيئة الاستثمار العسكري، ويوفر المشروع عشرة آلاف وحدة سكنية تكفي 40 ألف نسمة، حسب بيان منشور على صفحه القيادة العامة.