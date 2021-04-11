حفتر: سنبني 3 مدن في بنغازي تستوعب 12 مليون ساكن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أبريل 2021, 12:12 صباحا
حفتر خلال توقيعة على خريطة مشروع الكرامة السكني، 10 أبريل 2021. (القيادة العامة)

قال قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، السبت، إنه «سُتبنى ثلاث مدن كاملة المرافق في شرق وغرب وجنوب مدينة بنغازي، يمكن أن تستوعب ما لا يقل عن 12 مليون نسمة».

وأوضح حفتر في كلمة خلال تجمع عقد في مقر القيادة العامة بالرجمة، تحت اسم «مُلتقى أسر الشهداء»، أن «العمل جار في هذه المدن، وستبنى في وقت قريب»، دون أن يوضح مزيد التفاصيل عن الجهات المتعاقدة على تنفيذها ومدة تنفيذها، معلنًا تخصيص 20 ألف وحدة سكنية لـ«أسر الشهداء والجرحى» وتوفير فرص عمل لأبنائهم بعد تأهيلهم، إضافة إلى تكفل القوات التابعة للقيادة العامة بمصاريف تعليم أبنائهم حتى المرحلة الجامعية، فيما تكون الأولوية في طلبات الحج والعمر لأسرهم.  

وخلال الملتقى وقع حفتر على خريطة مشروع «الكرامة» الذي صُمّم تحت إشراف وتنفيذ هيئة الاستثمار العسكري، ويوفر المشروع عشرة آلاف وحدة سكنية تكفي 40 ألف نسمة، حسب بيان منشور على صفحه القيادة العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعلن إعدام 3 جنود بتهمة «الخيانة العظمى»
عربى
الأهلي بنغازي يصل إلى جنوب أفريقيا دون 9 من نجومه بعد رحلة 10 ساعات
رياضة محلية
4 مباريات جديدة في الدوري الليبي الممتاز.. السبت
رياضة محلية
حفلة تاريخية لبوتشيلي في مدائن صالح السعودية
ثقافة وفن
العثور على 12 جثة مقطوعة الرأس بعد هجوم جهادي شهدته موزمبيق الشهر الماضي
دولى
اللجنة القانونية تتفق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات
ليبيا
جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف الخطوط الروسية التركية في ليبيا
ليبيا
الأداء الأسبوعي للدولار في السوق الموازية (1 أبريل – 8 أبريل)
ليبيا
ثمانية أعضاء من الكونغرس يدعون إدارة بايدن إلى ممارسة النفوذ اللازم لإجبار ...
ليبيا
كلوب يتلقى هدية مدريدية مفاجئة
رياضة عالمية
العدد 281 من جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف خطوط الروس والأتراك.. والليبيون ...
ليبيا
مينيتي يحذر من فشل محتمل لحكومة الدبيبة ويدعو إيطاليا للعب «دور الريادة» في ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

انطلاق «مرسيدس CLS» موديل 2022 رسمياً