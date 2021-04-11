6 إصابات جديدة بـ«كورونا» في طبرق

أحد الميادين الرئيسية في مدينة طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، السبت، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالتي شفاء من الفيروس.



جاء ذلك بعد إجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لعدد لم تحدده اللجنة في بيانها رقم «141»، المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في طبرق



وأعلنت اللجنه الاستشارية الطبية طبرق، الخميس، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد». وشهدت طبرق ازديادًا في عدد الإصابات خلال الفترة الماضية، وصل ذروته في 23 مارس الماضي، حين سجلت 16 إصابة في يوم واحد.