بلدية جالو تطلب من وزارة النفط تدشين مصحة للكشف عن حالات الأورام في المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أبريل 2021, 05:31 مساء
عميد بلدية جالو عبدالباسط بازامه، مع وزير النفط والغاز محمد أحمد عون, 9 أبريل 2021. (بلدية جالو)

اقترح عميد بلدية جالو عبدالباسط بازامه، على وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد أحمد عون، اليوم السبت، إنشاء مصحة للكشف عن حالات الأورام ومشروع لمزرعة ألواح شمسية (محطة توليد)، ومقترح لصيانة وتعشيب المدينة الرياضية جالو، ودعم الأنشطة الشبابية، والأندية بالبلدية، وتضمن المقترح أيضاً برنامج لدعم لجهاز الدفاع المدني وتزويده بالمعدات والادوات اللازمة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين، صباح اليوم السبت، شهد مناقشة حال بلدية جالو وبلديات الواحات المجاورة، وما تعانيه من نقص في الإمكانيات والموارد، وفق بيان لبلدية جالو اليوم.

وتطرق اللقاء، إلى الشريان الحيوي الذي يربط هذه المدن بالشمال «طريق أجدابيا-الكفرة»، وأبدى «عون» تضامنه مع هذا المطلب، كما تم أيضاً مناشدة الوزارة لدعم البلدية في صيانة وترميم شبكة الطرق الداخلية بالمدينة، ومناقشة ملف البطالة وفرص العمل بالشركات النفطية المجاورة، كما تم التطرق إلى موضوع متابعة التلوث المصاحب لعمليات استخراج النفط، وأهمها الغازات المنبعثة.

فيما طالبت البلدية بضرورة متابعة نسبة التلوث الهوائي باستخدام اجهزة يتم توزيعها داخل الحقول المجاورة.

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