ختام جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 10 أبريل 2021, 04:59 مساء
ختام جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا, 9 أبريل 2021. (الإنترنت)

اختتمت مساء الجمعة، بمدينة طرابلس، فعاليات جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم، تحت شعار «واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا»، التي أُقيمت على مدى خمسة أيام متواصلة بفندق «كورنثيا»، بحضور عدد كبير من المشاركين ضمن منافساتها، من كل مدن ومناطق ليبيا، إذ وصل عدد المشاركين إلى أكثر من مئة متسابق تنافسوا في فرعي الجائزة، (فرع حفظ القرآن الكريم كاملًا وفرع حفظ نصف القرآن).

ووفق بيان للحكومة اليوم، حضر افتتاح مراسم الجائزة في يومها الأول رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد يونس المنفي، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد احميدة العباني، ولفيف من أهل القرآن وعلومه من طلبة العلم والرعيل الأول من معلمي القرآن الكريم.

وكما جرت العادة في مثل هذه المنافسات الشريفة في ميدان حفظ القرآن الكريم، كانت المنافسة على مستوى عالٍ وبشكل متواصل، وشهد يومها الختامي حضورًا كبيرا لشخصيات عدة، أبرزها رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عن المنطقة الشرقية عمر سعد الحداد، وممثل عن مجلس النواب، ورئيس لجنة العدل والمصالحة الدكتور الهادي الصغير، وكذلك رئيس الهيئة عن المنطقة الجنوبية مسعود عبد اللطيف، الذين شاركوا رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، مسك ختام الجائزة بتكريمهم للفائزين، بالتراتيب الأولى، حيث قدمت لهم جوائز عينية وتقديرية نظير تفوقهم.

يذكر أن جائزة الوحدة الوطنية أشرفت على رعايتها وتنظيمها الهيئة العامة للأوقاف بطرابلس، بعد التنسيق مع باقي المدن في كل أنحاء ليبيا، فيما جاءت فكرة الإعداد للجائزة كمبادرة من عدد من الخيرين وبإشراف إدارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية ولاقت ترحيبًا من رئاسة الهيئة، وانتشر صداها بشكل واسع نال استحسانًا من مؤسسات الدولة العليا، ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة والوطنية.

 كما ساهمت شركة «ليبيانا للاتصالات» بدورها في دعم هذا المحفل القرآني المبارك.

ختام جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا, 9 أبريل 2021. (الإنترنت)
ختام جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا, 9 أبريل 2021. (الإنترنت)
ختام جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا, 9 أبريل 2021. (الإنترنت)
ختام جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا, 9 أبريل 2021. (الإنترنت)
ختام جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا, 9 أبريل 2021. (الإنترنت)
ختام جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا, 9 أبريل 2021. (الإنترنت)
ختام جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا, 9 أبريل 2021. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعلن إعدام 3 جنود بتهمة «الخيانة العظمى»
عربى
الأهلي بنغازي يصل إلى جنوب أفريقيا دون 9 من نجومه بعد رحلة 10 ساعات
رياضة محلية
4 مباريات جديدة في الدوري الليبي الممتاز.. السبت
رياضة محلية
حفلة تاريخية لبوتشيلي في مدائن صالح السعودية
ثقافة وفن
العثور على 12 جثة مقطوعة الرأس بعد هجوم جهادي شهدته موزمبيق الشهر الماضي
دولى
اللجنة القانونية تتفق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات
ليبيا
جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف الخطوط الروسية التركية في ليبيا
ليبيا
الأداء الأسبوعي للدولار في السوق الموازية (1 أبريل – 8 أبريل)
ليبيا
ثمانية أعضاء من الكونغرس يدعون إدارة بايدن إلى ممارسة النفوذ اللازم لإجبار ...
ليبيا
كلوب يتلقى هدية مدريدية مفاجئة
رياضة عالمية
العدد 281 من جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف خطوط الروس والأتراك.. والليبيون ...
ليبيا
مينيتي يحذر من فشل محتمل لحكومة الدبيبة ويدعو إيطاليا للعب «دور الريادة» في ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

انطلاق «مرسيدس CLS» موديل 2022 رسمياً