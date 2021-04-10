سفير تركيا يقدم أوراق اعتماده ويؤكد دعم بلاده للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | السبت 10 أبريل 2021, 03:59 مساء
سفير تركيا يقدّم أوراق اعتماده للمنفي, 10 أبريل 2021. (المجلس الرئاسي)

تسلم رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، اليوم السبت، أوراق اعتماد كنعان يلماز، سفيرًا ومفوضًا فوق العادة لجمهورية تركيا لدى ليبيا.

وبينما رحب المنفي بالسفير التركي الجديد، أكد عمق العلاقات الليبية- التركية، والروابط الأخوية، وأواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أنه «ستتم المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمع ليبيا وتركيا خلال فترة عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية».

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في البلاد، والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار.

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وتطرق إلى زيارة وفد المجلس الرئاسي إلى إسطنبول ولقائه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، واستمرار المحادثات بين البلدين، مضيفًا أن وفدًا حكوميًّا رفيع المستوى سيزور تركيا خلال اليومين القادمين، لمناقشة ما تم الاتفاق عليه ودراسته وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

فيما أعرب السفير التركي، عن سعادته باعتماده سفيرًا ومفوضًا فوق العادة لبلاده لدى ليبيا، واستعداده للعمل مع المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز العلاقات التاريخية وعلاقات التعاون في مختلف المجالات.

ونقل يلماز تحيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى رئيس المجلس الرئاسي، وتمنياته للشعب الليبي بالاستقرار والتقدم والازدهار.

وأكد استمرار دعم بلاده لعمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مثلما دعمت ليبيا في السابق لتحقيق الأمن والاستقرار، مشددًا على أن تركيا والمنطقة تحتاج إلى ليبيا قوية ومستقرة ومزدهرة.

وفي الختام أبدى المنفي استعداد السلطات الليبية، لتقديم كافة التسهيلات لتمكين السفير من أداء المهام المناطة به على أكمل وجه.

في سياق متصل تسلم المنفي رسميًّا، أوراق اعتماد سفير جمهورية بنما لدى ليبيا السيد أليخاندرو ميندوزا غانتس، اليوم السبت، بالعاصمة طرابلس.

سفير تركيا يقدّم أوراق اعتماده للمنفي, 10 أبريل 2021. (المجلس الرئاسي)
سفير تركيا يقدّم أوراق اعتماده للمنفي, 10 أبريل 2021. (المجلس الرئاسي)
سفير تركيا يقدّم أوراق اعتماده للمنفي, 10 أبريل 2021. (المجلس الرئاسي)
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