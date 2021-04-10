المبعوث الأممي يلتقي وزير الخارجية الإماراتي في أبوظبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أبريل 2021, 02:35 مساء

استقبل وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم السبت «سبل دعم حكومة الوحدة الوطنية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا والتحضير للانتخابات في ديسمبر 2021».

وعقد اللقاء في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي، وخلاله جرى بحث «الأوضاع على الساحة الليبية وسبل دعم حكومة الوحدة الوطنية لأداء مهمتها الوطنية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا والتحضير للانتخابات الليبية في شهر ديسمبر 2021»، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكد الوزير الإماراتي دعم بلاده «جهود الأمم المتحدة من أجل استقرار وازدهار وسيادة ووحدة ليبيا الشقيقة»، مشيراً إلى أهمية دعم الحكومة الجديدة «خلال قيادتها المرحلة الانتقالية ومساندتها في الجهود التي تبذلها»، معتبرا أن «ليبيا الشقيقة تتطلع إلى مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والسلام والتنمية».

والأربعاء الماضي، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمناقشة تعزيز العلاقات بين ليبيا والإمارات، وإقامة شراكات في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية والاقتصادية والأمنية.

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