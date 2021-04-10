كوبيش: سنعمل مع مؤسسات الدولة على تعزيز الوضع الأمني لتمكين الليبيين في انتخابات 24 ديسمبر (نص كلمته في ختام اجتماع اللجنة القانونية)

مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيش. (الإنترنت)