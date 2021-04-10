لجنة حقوق الإنسان تدعو «الإسراع» بتنفيذ بنود وقف إطلاق النار وأولها إخراج المرتزقة

شعار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بالإسراع في استكمال باقى بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها إخراج المرتزقة والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية دون إستثناء.

ودعت اللجنة إلى «إيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكري والأمني الموقعة خلال فترة النزاع المسلح، و فتح الطريق الساحلي، وتسوية ومعالجة ملف المحتجزين، وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل»، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الجمعة.

وطالبت مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسريع وتيرة عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار، وتوسيع مهمتها لتشمل الإشراف على عمليات إخراج المرتزقة، و دعم جهود «5+5» في هذا السياق.