لجنة حقوق الإنسان تدعو «الإسراع» بتنفيذ بنود وقف إطلاق النار وأولها إخراج المرتزقة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أبريل 2021, 12:06 صباحا
شعار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بالإسراع في استكمال باقى بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها إخراج المرتزقة والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية دون إستثناء.

ودعت اللجنة إلى «إيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكري والأمني الموقعة خلال فترة النزاع المسلح، و فتح الطريق الساحلي، وتسوية ومعالجة ملف المحتجزين، وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل»، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الجمعة.

وطالبت مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسريع وتيرة عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار، وتوسيع مهمتها لتشمل الإشراف على عمليات إخراج المرتزقة، و دعم جهود «5+5» في هذا السياق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتخابات رئاسية في تشاد.. وديبي يقترب من الولاية السادسة
دولى
الأردن يحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسه وسط أزمة تعيشها العائلة الملكية
عربى
بريطانيا: وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية
دولى
تغيير حكم موقعة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة
رياضة عالمية
«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الجمعة 9 أبريل 2021)
ليبيا
هونغ كونغ تعلق طلبيتها من لقاحات «أسترازينيكا»
دولى
جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف الخطوط الروسية التركية في ليبيا
ليبيا
الأداء الأسبوعي للدولار في السوق الموازية (1 أبريل – 8 أبريل)
ليبيا
أول رد فعل تركي على وصف دراغي لإردوغان بـ«الديكتاتور»
دولى
ثمانية أعضاء من الكونغرس يدعون إدارة بايدن إلى ممارسة النفوذ اللازم لإجبار ...
ليبيا
كلوب يتلقى هدية مدريدية مفاجئة
رياضة عالمية
رئيس الوزراء الإيطالي يصف إردوغان بـ«الديكتاتور»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: سيارات بيك آب صينية بقدرات جبارة