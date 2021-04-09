حمودة: وصول 100 ألف جرعة لقاح «كورونا» إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الجمعة 09 أبريل 2021, 07:29 مساء
وزير الصحة: التطعيم بلقاح «كورونا» تدريجيا لثلاث فئات.. والحكومة تتحمل الآثار الجانبية

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، وصول الدفعة الثالثة من لقاح «كورونا» إلى ليبيا، مؤكدا أنها تحوي 100 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك»، بحسب بيان لحمودة اليوم.

والخميس، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وصول الشحنة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد» إلى ليبيا، اليوم.

وزير الصحة: التطعيم بلقاح «كورونا» تدريجيا لثلاث فئات.. والحكومة تتحمل الآثار الجانبية

واليوم ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 166 ألفًا و888 حالة، بينها 11 ألفًا و753 نشطة، و152 ألفًا و328 شفاء، فيما توفي 2807 أشخاص جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة في مارس 2020.

ووصلت، الأحد، شحنة تقدر بنحو 101 ألف و250 جرعة من لقاح «سبوتنيك في» إلى مخازن وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، ومن المقرر وصول مليون جرعة من اللقاح بنهاية الأسبوع الجاري، على ما أعلن وزير الصحة علي الزناتي، الذي أوضح أن التطعيم «سيكون تدريجيًا لثلاث فئات وفق جدول زمني»، مؤكدًا تحمل الحكومة «مسؤولية الآثار الجانبية للقاح».

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