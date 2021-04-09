وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: روما عادت إلى ليبيا بـ«وعي جديد»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أبريل 2021, 06:15 مساء

قال وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينيتي إن «إيطاليا قد عادت بوعي جديد» في ليبيا.

وأضاف مينيتي، في مقال نشرته جريدة (لا ريبوبليكا) الجمعة، أن ليبيا هي «إحدى أكثر المناطق تعقيدًا»، على هذا الكوكب، والتي «تمثل بعد وصول تركيا وروسيا إليها، الأرض التي يسمع فيها المرء بشكل مباشر وفوري، بكل رفرفة أجنحة فراشة للدبلوماسية العالمية، الرسمية وغير الرسمية»، وفق وكالة «آكي».

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وأعرب مينيتي، وهو حاليا رئيس مؤسسة (ليوناردو ميد ـ أور) لتبادل الخبرات والتكنولوجيات، عن «الأمل بأن تفتح بلادنا طريقاً لنهج عضوي موحد لأوروبا تجاه ليبيا وشمال أفريقيا».

وتعليقا على الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى طرابلس، أوضح مينيتي أنه «شارك برسالة حكمة وشجاعة»، مؤكدا أن «جزءًا كبيرًا من مصلحتنا الوطنية على المحك في ليبيا»، وذلك «في مجال الطاقة، وإدارة تدفقات الهجرة ومكافحة الإرهاب الدولي».

وأشار وزير الداخلية الأسبق إلى أن الأمر «يجب ألا يقتصر على مسألة القيام بأعمال تجارية جديدة فقط»، بل «أن يصبح من الواضح بشكل متزايد أن جزءا مهما من مستقبلنا يتم لعبه خارج حدود إيطاليا».

ورأى مينيتي أن «أفريقيا ستكون في العشرين عامًا القادمة علامة استفهام بالنسبة لأوروبا، لأنها ستكون قارة تصبح على نحو متزايد مرآة لأوروبا، سواء أحببنا ذلك أم لا، واللتان لم يكن مصيراهما متشابكين بهذا الشكل أبداً كما هما عليه الآن»، مبينا أن «الصين فهمت ذلك، ويجب أن تفهمه أوروبا أيضاً».

وذكر أن «الأمر لا يتعلق فقط بمساعدة القارة (الأفريقية) بل بالاستثمار»، ففي الواقع «إذا أردنا أن نكون أكثر دقة، فإن أوروبا الملتزمة بشمال أفريقيا لا تفعل شيئا سوى مساعدة نفسها».

وخلص مينيتي موضحا أنها «في الأساس مسألة تقديم (العملة الجيدة) التي تطرد (العملة السيئة) المتمثلة بالفساد، الاستغلال وانتهاك حقوق الإنسان»، مبينا أنه «من خلال هذه الرؤية، يجب معالجة قضية حوكمة تدفقات الهجرة في منطقة المتوسط».

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