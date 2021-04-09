بلدية طرابلس المركز تستعد لتنفيذ حملة التطعيمات ضد فيروس «كورونا»

شعار بلدية طرابلس المركز (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية طرابلس المركز عن استعدادها لتنفيذ حملة التطعيمات ضد فيروس «كورونا»، وذلك بعد الدورات التدريبية التي نفذها مكتب الرعاية الصحية الأولية بإشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأوضح بيان للبلدية اليوم، أن الدورات شملت كيفية إعطاء اللقاحات ضد فيروس «كورونا»، وكيفية تقديم تطعيمات الأطفال والإنفلونزا، وآلية التخلص من المخلفات الطبية واتخاذ الإجراءات الاحترازية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية.

الدبيبة يعلن وصول ثالث شحنة من لقاح «كورونا» الجمعة

وفي وقت سابق من اليوم أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وصول الشحنة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد» إلى ليبيا.

وحتى الخميس، بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 166 ألفًا و156 حالة بينها 11504 نشطة، و151 ألفًا و853 شفاء، فيما توفي 2799 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا مارس من العام الماضي.