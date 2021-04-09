بمشاركة 100 شركة.. الحويج يفتتح المعرض الدولي للتمور وثمار زيت الزيتون في طرابلس

الحويج يفتتح المعرض الدولي للتمور وثمار زيت الزيتون في طرابلس، 8 أبريل 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، الخميس، المعرض الدولي للتمور والصناعات المصاحبة، وثمار وزيت الزيتون ومهرجان العسل ومنتجات النحل، المقام بمعرض طرابلس الدولي، وبتنظيم مركز تنمية الصادرات.

وشارك في الافتتاح مدير عام مركز تنمية الصادرات محمد الديب، ووزير الصناعة والمعادن أحمد عمر، ووزير الدولة لشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، إضافة إلى سفيري تونس و كوريا الجنوبية لدى دولة ليبيا، وزير المالية المالطي، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الاقتصاد بموقع «فيسبوك».

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وأشاد وزير الاقتصاد و التجارة بجهود مركز الصادرات في تنظيم المعرض، الذي ترعاه الوزارة، مشددًا على أهمية دعم الصناعات والمنتجات المحلية و إبرازها وإيجاد موطأ قدم لها في الأسواق العالمية، مؤكدًا «امتلاك ليبيا ما يؤهلها لذلك من كفاءات وقدرات».

وأجرى الوزير رفقة مدير عام مركز تنمية الصادرات جولة داخل المعرض، الذي تشارك فيه أكثر من مائة شركة منها 17 من تونس؛ للاطلاع على أجنحته وتفقد سير أعماله.

الحويج يفتتح المعرض الدولي للتمور وثمار زيت الزيتون في طرابلس، 8 أبريل 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

الحويج يفتتح المعرض الدولي للتمور وثمار زيت الزيتون في طرابلس، 8 أبريل 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)