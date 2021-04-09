بلدية سرت تعلن رفع حظر التجول «نهائيا» وعودة الدراسة

أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق الرسمي بالمجلس التسييري لبلدية سرت رفع حظر التجول «نهائيًا» بنطاق البلدية اعتبارًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد استيفاء مدة الحظر المفروض بقرار رئيس المجلس التسييري للبلدية رقم «9» لسنة 2021.

كما أعلن استئناف الدراسة بكل مدارس البلدية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، إضافة إلى عودة الدراسة بجميع كليات جامعة سرت وكل المعاهد المهنية المتوسطة والعليا، وكذلك رياض الأطفال، ومزاولة كل الأنشطة بسرت بما فيها سوق بيع السيارات، وفق ما نشرت البلدية على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأشار إلى عودة العمل بالقطاعات والمؤسسات والشركات الخدمية الشركات الخدمية، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة فيروس «كورونا» مثل ارتداء الكمامة، والتقيد بالتباعد الاجتماعي.

- مديرية أمن سرت تعلن استمرار حظر التجول في المدينة

وسبق أن أعلنت مديرية أمن سرت في 29 مارس، فرض حظر التجوال بالمدينة من الساعة الخامسة مساءً حتى السابعة صباحًا، ولمدة عشرة أيام مع تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة «كورونا»، وإيقاف الدراسة بكل المؤسسات التعليمية، وكذلك بكليات جامعة سرت مع الاستمرار في الامتحانات فقط.

وشملت القرارات كذلك إغلاق سوق بيع الخضراوات يوم الجمعة، وسوق بيع السيارات نهائيًّا، وإيقاف المناسبات الاجتماعية نهائيًّا وتجمعات المآتم بالمدينة، وكذلك إيقاف مزينات النساء والحلاقين والمقاهي، وصالات الألعاب.

وفي الرابع من أبريل الجاري، أعلنت مديرية أمن سرت استمرار حظر التجول في المدينة، معللة ذلك باستمرار الوضع الوبائي كما هو عليه.