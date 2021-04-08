وفد دبلوماسي من القاهرة يبحث في بنغازي إجراءات فتح القنصلية المصرية

رئيس المجلس التسييري مع رئيس الوفد الدبلوماسي المصري خلال اللقاء. (بلدية بنغازي)

بحث وفد دبلوماسي مصري، اليوم الخميس، مع عدد من المسؤولين الليبيين في بنغازي الإجراءات المتعلقة بإعادة فتح القنصلية المصرية في المدينة خلال الفترة القليلة المقبلة والتعاون مع السلطات الليبية في عدد من الملفات.

ووصل وفد دبلوماسي مصري، برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الليبية، أحمد عبدالحميد، إلى مدينة بنغازي، وكان في استقباله رئيس المجلس التسييري للبلدية، صقر بوجواري، بحضور مندوبين عن مكتب بنغازي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقالت بلدية بنغازي، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الوفد المصري بحث مع المسؤولين الليبيين «الإجراءات المُتعلقة بفتح القُنصلية المصرية في مدينة بنغازي في الفترة القريبة المقبلة وتصحيح الأوضاع القانونية للعمالة المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية».

وأضافت البلدية أن اللقاء تناول أيضًا بحث «التعاون المُشترك فيما يتعلق بعقد لقاء لرجال الأعمال المصريين والليبيين في مدينة بنغازي من خلال الغُرف التجارية لدى الطرفين، إضافة إلى تذليل الصعاب التي تواجه المدرسة المصرية في بنغازي».

وأشارت بلدية بنغازي إلى أن رئيس الوفد الدبلوماسي المصري، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الليبية، أحمد عبدالحميد، أثنى خلال اللقاء على حُسن الاستقبال والتعاون الذي أبدته بلدية بنغازي بشأن العمل على سرعة عودة افتتاح القنصلية المصرية في المدينة.

لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي وعدد من مسؤولي الخارجية الليبية مع الوفد الدبلوماسي المصري. (بلدية بنغازي)

لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي وعدد من مسؤولي الخارجية الليبية مع الوفد الدبلوماسي المصري. (بلدية بنغازي)