وفد دبلوماسي من القاهرة يبحث في بنغازي إجراءات فتح القنصلية المصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أبريل 2021, 06:34 مساء
رئيس المجلس التسييري مع رئيس الوفد الدبلوماسي المصري خلال اللقاء. (بلدية بنغازي)

بحث وفد دبلوماسي مصري، اليوم الخميس، مع عدد من المسؤولين الليبيين في بنغازي الإجراءات المتعلقة بإعادة فتح القنصلية المصرية في المدينة خلال الفترة القليلة المقبلة والتعاون مع السلطات الليبية في عدد من الملفات.

ووصل وفد دبلوماسي مصري، برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الليبية، أحمد عبدالحميد، إلى مدينة بنغازي، وكان في استقباله رئيس المجلس التسييري للبلدية، صقر بوجواري، بحضور مندوبين عن مكتب بنغازي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقالت بلدية بنغازي، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الوفد المصري بحث مع المسؤولين الليبيين «الإجراءات المُتعلقة بفتح القُنصلية المصرية في مدينة بنغازي في الفترة القريبة المقبلة وتصحيح الأوضاع القانونية للعمالة المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية».

وأضافت البلدية أن اللقاء تناول أيضًا بحث «التعاون المُشترك فيما يتعلق بعقد لقاء لرجال الأعمال المصريين والليبيين في مدينة بنغازي من خلال الغُرف التجارية لدى الطرفين، إضافة إلى تذليل الصعاب التي تواجه المدرسة المصرية في بنغازي».

وأشارت بلدية بنغازي إلى أن رئيس الوفد الدبلوماسي المصري، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الليبية، أحمد عبدالحميد، أثنى خلال اللقاء على حُسن الاستقبال والتعاون الذي أبدته بلدية بنغازي بشأن العمل على سرعة عودة افتتاح القنصلية المصرية في المدينة.

لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي وعدد من مسؤولي الخارجية الليبية مع الوفد الدبلوماسي المصري. (بلدية بنغازي)
لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي وعدد من مسؤولي الخارجية الليبية مع الوفد الدبلوماسي المصري. (بلدية بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تركيا ترفض «الاتهامات الجائرة» على خلفية «حادث بروتوكولي» مع رئيسة المفوضية ...
دولى
«فيسبوك» تحمّل «جهات تسعى إلى الأذية» مسؤولية نشر بيانات المستخدمين
علوم وتكنولوجيا
السفارة الليبية بالقاهرة تكرم منتجي التمور وتعد بحل مشاكل دخول المنتجات الليبية ...
ليبيا
9 أندية ترفض اللعب في شهر رمضان
رياضة محلية
فينيسيوس.. جوهرة في «ريال مدريد» صقلها زيدان
رياضة عالمية
«الصحة العالمية»: الصلة بين لقاح أسترازينيكا والجلطات الدموية «ممكنة ولكنها غير ...
دولى
العاهل الأردني عبدالله الثاني: «الفتنة وئدت» والأردن بات آمن ومستقر
دولى
وفاة 19 من أصل 79 شخصا أبلغ عن إصابتهم بجلطات بعد تلقيهم لقاح «أسترازينيكا» في ...
دولى
هل التطعيم ضد «كورونا» من المفطرات في نهار رمضان؟ .. «الإفتاء» تجيب
ليبيا
رئيس موزمبيق يؤكد «طرد الجهاديين» من مدينة بالما
دولى
مسؤول بـ«النهر الصناعي»: قادرون على زيادة إنتاج المياه لأكثر من مليون متر مكعب ...
ليبيا
واشنطن: منتدي الحوار السياسي عليه التدخل حال فشل مجلس النواب في التوصل لقاعدة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الكربوهيدرات تهدد صحة القلب