وكيل «الداخلية» لدبلوماسية هولندية: نحتاج استراتيجية دولية لترحيل المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أبريل 2021, 02:35 مساء
لقاء وكيل وزارة الداخلية والمنسق الإقليمي للهجرة بسفارة هولندا ماري فولمر، 8 أبريل 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

دعا وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيبباني إلى وضع استراتيجية عمل تشمل جميع الدول والمنظمات، تعمل على ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم أو تحسين ظروفهم الإنسانية.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع المنسق الإقليمي للهجرة بسفارة هولندا ماري فولمر، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح أنه من الممكن أن تسهم الجهود الدولية في إنشاء مراكز إيواء نموذجية للمهاجرين، وفق المعايير الدولية، وتأهيل من هم خارج المراكز وإدماجهم بسوق العمل المحلي؛ بما يضمن لهم الحياة الكريمة.

كما ناقش الاجتماع جميع العراقيل التي تواجه سير عمل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المعنية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإمكانية إيجاد الحلول لها.

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